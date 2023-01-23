『CollarDirect Adjustable Dog Collar Colorful Waterproof Pet Collars for Small Medium Large Dogs Puppy Pink Black Blue Mint Green Orange (Neck Fit 14in【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 04分に出品され03月09日 19時 04分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名CollarDirect Adjustable Dog Collar Colorful Waterproof Pet Collars for Small Medium Large Dogs Puppy Pink Black Blue Mint Green Orange (Neck Fit 14""-18""， Blue)ブランド：CollarDirect商品サイズ：Large (14-18 Inch)高さ：2.5 cm横幅：4.5 cm奥行：27 cm 商品番号：色：Blue素材：Nylon
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落札価格7555円
411 入札履歴
終了
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