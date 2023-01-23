『Furhaven Medium Pet Mat ThermaPup Self-Warming Thermal Insert - Silver Medium 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 27分に出品され04月18日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Furhaven Medium Pet Mat ThermaPup Self-Warming Thermal Insert - Silver， Mediumブランド：Furhaven商品サイズ：Medium高さ：5.7 cm横幅：16.5 cm奥行：27.9 cm 商品番号：58370707色：Thermal Insert (Silver)素材：Polyester