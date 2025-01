PetFavorites Fancy Pearls Crystal Dog Necklace Jewelry with Bling Rhinestones Big Bone Charm for Pets Cats Small Dogs Girl Teacup Chihuahua Yorkie Cl【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

商品名PetFavorites Fancy Pearls Crystal Dog Necklace Jewelry with Bling Rhinestones Big Bone Charm for Pets Cats Small Dogs Girl Teacup Chihuahua Yorkie Clothes Costume Outfits (Pink, 12 to 14-Inch)PETFAVORITES Fancy Pearls Crystal Dog Necklace Jewelry with Bling Rhinestones Big Bone Charm for Pets Cats Small Dogs Girl Teacup Chihuahua Yorkie Clothes Costume Outfits (Pink, 12 to 13.7-Inch)ブランド:PETFAVORITES商品サイズ:Neck Size: 12""-13.7""高さ:1.3 cm横幅:15.7 cm奥行:15.8 cm 商品番号:PF-PN010-PINKL色:Pink素材:high quality faux pearls and rhinestones