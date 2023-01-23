『PetFavorites Fancy Pearls Crystal Dog Necklace Jewelry with Bling Rhinestones Big Bone Charm for Pets Cats Small Dogs Girl Teacup Chihuahua Yorkie Cl【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 15時 31分に出品され05月05日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名PetFavorites Fancy Pearls Crystal Dog Necklace Jewelry with Bling Rhinestones Big Bone Charm for Pets Cats Small Dogs Girl Teacup Chihuahua Yorkie Clothes Costume Outfits (Pink， 12 to 14-Inch)PETFAVORITES Fancy Pearls Crystal Dog Necklace Jewelry with Bling Rhinestones Big Bone Charm for Pets Cats Small Dogs Girl Teacup Chihuahua Yorkie Clothes Costume Outfits (Pink， 12 to 13.7-Inch)ブランド：PETFAVORITES商品サイズ：Neck Size: 12""-13.7""高さ：1.3 cm横幅：15.7 cm奥行：15.8 cm 商品番号：PF-PN010-PINKL色：Pink素材：high quality faux pearls and rhinestones
PetFavorites Fancy Pearls Crystal Dog Necklace Jewelry with Bling Rhinestones Big Bone Charm for Pets Cats Small Dogs Girl Teacup Chihuahua Yorkie Cl
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落札価格7555円
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終了
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