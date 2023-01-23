『Purrdy Paws 40 Pack Soft Nail Caps for Cat Claws Ruby RED Glitter Kitten 並行【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 10分に出品され03月20日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Purrdy Paws 40 Pack Soft Nail Caps for Cat Claws Ruby RED Glitter Kittenブランド：Purrdy Paws商品サイズ：Kitten高さ：1.8 cm横幅：7.6 cm奥行：17.8 cm 商品番号：10748色：Ruby Red Glitter素材：