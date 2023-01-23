『Lixit Corporation DLX0794 Soft Crate Granite Crock Dog Dish 20-Ounce by Lixit 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 18時 24分に出品され03月25日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Lixit Corporation DLX0794 Soft Crate Granite Crock Dog Dish， 20-Ounce by LixitLixit Quick Lock Removable Dog Kennel Bowls for Wire and Soft Sided Crates (20oz Soft Crate， Granite)ブランド：Lixit商品サイズ：20oz Soft Crate高さ：10.7 cm横幅：18.5 cm奥行：25.3 cm 商品番号：671037色：Granite素材：polystyrene