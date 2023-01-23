『Charming Large Henrietta Chicken by Charming 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 03分に出品され03月30日 22時 03分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Charming Large Henrietta Chicken by CharmingCharming Pet Squawkers Henrietta Latex Rubber Chicken Interactive Dog Toy， Largeブランド：Charming Pet商品サイズ：Large高さ：7.6 cm横幅：8.9 cm奥行：29.2 cm 商品番号：79888L色：Multi素材：Natural Rubber