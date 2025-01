マウンテンズギフト 鹿肉の手作りフード 2kg 小分けトレー 約40g×48 冷凍 トッピング用ドッグフード 国産 無添加 犬用 手作りごは【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

マウンテンズギフト 鹿肉の手作りフード 2kg 小分けトレー 約40g×48 冷凍 トッピング用ドッグフード 国産 無添加 犬用 手作りごは



【商品説明】

・内容量:小分けトレー 約40g×48(代謝エネルギー86kcal/100g)、職人がヒューマングレードの鹿肉と新鮮野菜を愛情を込め、栄養バランスを考えて手作りしたフレッシュフードを急速冷凍してお届けします。

・愛犬の健康長寿の秘けつは食べ物に。欧米では従来のドッグフードだけでは平均寿命が10.4歳だったに対し、ドッグフードに手作りごはんをミックスした子の平均寿命は11.9歳、 手作りごはんだけを食べている子の平均寿命は13.1歳という統計調査の報告があります。 ※Relation between the domestic dogs well-being and life expectancy statistics essay(2003年8月14日調べ)





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。