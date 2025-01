ThinkPet 犬ハーネス 引っ張り防止胴輪 負担が少ない首輪 反射首輪犬用猫用安全 歩行補助老犬介護 胸あて式 柔らかい 通気性 メッシュ生【年末の贈り物】

商品情報

商品名ThinkPet 犬ハーネス, 引っ張り防止胴輪, 負担が少ない首輪,反射首輪犬用猫用安全, 歩行補助老犬介護,胸あて式,柔らかい 通気性 メッシュ生地、軽量、調節可能,スワンプクーラー ハーネス クールベスト 夏服,小型犬、中型犬、柴犬、秋田犬 XXS,迷彩ブルーThinkPet Reflective Breathable Soft Air Mesh No Pull Puppy Choke Free Over Head Vest Ventilation Harness for Puppy Small Medium Dogs and Cats(XXS,Camo Blue)ブランド:ThinkPet商品サイズ:XX-Small (Pack of 1)高さ:0.8 cm横幅:7.6 cm奥行:12.7 cm 商品番号:色:Camouflage Blue素材:Mesh