『新古品) ももいろクローバーZ ／ ももいろクリスマス2014 さいたまスーパーアリーナ大会〜Shining Sno.. (Blu-ray)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 22分に出品され03月23日 15時 22分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray/ブルーレイ発売日:2015/07/01収録曲: / 上球物語 -Carpe diem- / サラバ、愛しき悲しみたちよ / 黒い週末 / 泣いちゃいそう冬 / DNA狂詩曲 / 仮想ディストピア / 白い風 / 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 / 【機械+音楽、その反応と変化を見る】 / 堂々平和宣言 / My Dear Fellow / ChaiMaxx ZERO / サンタさん / MOON PRIDE / コノウタ / スターダス