『トーラ リュック ポリキルティング/カウレザーリュック 2A レディース 11809-LBR LBR(ライトブラウン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 20分に出品され04月17日 16時 20分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーラ リュック ポリキルティング/カウレザーリュック 2A レディース 11809-LBR LBR(ライトブラウン)



【商品説明】

・ストラップの種類: 調節可能

・タテ39cmxヨコ30cmxマチ15cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:390g



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 41.50 cm

奥行 : 44.70 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。