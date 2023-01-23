『トーラ リュック ポリキルティング/カウレザーリュック 2A レディース 11809-LBR LBR(ライトブラウン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 20分に出品され04月17日 16時 20分に終了予定です。即決価格は7,555円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トーラ リュック ポリキルティング/カウレザーリュック 2A レディース 11809-LBR LBR(ライトブラウン)
【商品説明】
・ストラップの種類: 調節可能
・タテ39cmxヨコ30cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:390g
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 41.50 cm
奥行 : 44.70 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7555円
462 入札履歴
終了
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