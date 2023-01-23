『ペットキャリーバッグ 大型 ペット バッグ 通気性 軽量 持ち運び便利 折り畳み式 犬猫兼用 (グレー)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 14時 39分に出品され03月07日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,554円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットキャリーバッグ 大型 ペット バッグ 通気性 軽量 持ち運び便利 折り畳み式 犬猫兼用 (グレー)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
ペットキャリーバッグ 大型 ペット バッグ 通気性 軽量 持ち運び便利 折り畳み式 犬猫兼用 (グレー)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内容と異なる場合がございます。
当ショップでは、商品詳細ペー
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落札価格7554円
490 入札履歴
終了
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