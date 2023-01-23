『ユニフレーム(UNIFLAME) ＦＧポットハンガー 683323【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 19時 28分に出品され03月14日 19時 28分に終了予定です。即決価格は7,554円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユニフレーム(UNIFLAME) ＦＧポットハンガー 683323
【商品説明】
・Accessories: Storage case
・Country of Origin: Japan
・Size when stored: Approx. 30.7 inches (780 mm)
・Weight: Approx. 2.5 lbs (1.15 kg); Load Capacity: Approx. 22.0 lbs (10 kg)
・[Material] Leg: Stainless steel extra thick 0.3 inch (7 mm) / Chain: Steel
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 85.50 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7554円
563 入札履歴
終了
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