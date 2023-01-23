『ワイド テレビボード 大型テレビ台 55インチ 幅150 高さ50 ローボード ラック ガラス扉 引き出し 収納 格子 フラップ扉 配線収納【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 59分に出品され04月21日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,554円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
カウンター下に収納できる絵本ラック。絵本棚は表紙が見えるので読みたい絵本がすぐに見つかります。扉内の大きな収納スペースは、おもちゃやお道具箱などの収納に便利。
本体サイズ
[外寸]幅60×奥行34.5×高さ85cm
組立時間(目安)(大人2人)
お客様組立(30分)
キーワード
絵本だな スリム キッチンカウンター下収納 キッチン下収納 カウンター下収納庫 カウンター下収納棚 おしゃれ ジュニア家具 キッズ 子ども 本棚 リビング収納 ホワイト 絵本ラック えほんラック えほんだな おもちゃ収納 コンパクト かわいい シンプル 扉付き ラック 新生活 ダイニングキャビネット カウンターテーブル下 チェスト 腰窓下 幅60 60cm 60 奥行き 奥行35 35cm 高さ85 85cm
不二貿易 おもちゃ収納 ラック おもちゃ箱 3段 高さ86cm カラフル 6マス ストッパー付き 子供用 color 38294
¥ 7606
イーサプライ 学習椅子 子ども用 学習チェア 荷重ロックキャスター付き 耐荷重80kg 足置き 高さ調整 回転 ベージュ EEX-CHK04
¥ 7606
弘益 ファミリア キッズチェア ナチュラル FAM-C(NA)
¥ 7601
スツール 高さ50cm ラウンドスツール フラワースツール 踏み台 脚立 玄関椅子 竹製 BRS002
¥ 7593
ブロックプレイ おえかきテーブル＆チェア ♯8601-W3
¥ 7592
不二貿易 テーブル チェア 3点セット 子供用 200ピース ブロック付き パステル 17851 幅44cm
¥ 7592
ドアハンガー ランドセル＆リュックハンガー 2段 ランドセルラック ナチュラル ドア ハンガー ランドセル リュック スリム 木目調 収納
¥ 7592
ドアハンガー ランドセル＆リュックハンガー 2段 ランドセルラック ナチュラル ドア ハンガー ランドセル リュック スリム 木目調 収納
¥ 7592
JKプラン 子供部屋 家具 ブレザータンス 2段 こども用 クローゼット 幅40 高さ110 奥行31 収納 スリム 木製 ナチュラル MH
¥ 7588
JKプラン 子供部屋 家具 ブレザータンス 2段 こども用 クローゼット 幅40 高さ110 奥行31 収納 スリム 木製 ナチュラル MH
¥ 7588
不二貿易 ランドセルラック キッズ収納 幅82cm ナチュラル キャスター付き NORM 97606
¥ 7587
RIZKIZ 木製 キッズチェア ナチュラル×ホワイト 学習椅子 成長に合わせて高さ調節 座面6段階 足置き4段階 ダイニングチェアにも
¥ 7585
JKプラン ランドセル収納 幅45 奥行30 高さ85 多機能 収納 子供部屋 本 絵本ラック スリム FRM-0123-NA 標準 ナチュ
¥ 7585
不二貿易 お片付けラック 子供 知育 おもちゃ収納 幅63×奥行36.5×高さ61.5cm 6マス ピンク おもちゃ箱 引き出し収納 衣類収
¥ 7582
ハンブル クルー(Humble Crew) おもちゃ収納ラック 天然木/ホワイト 収納バケット12個付き 日本正規輸入品 WO70526
¥ 7581
不二貿易 おもちゃ収納 ラック おもちゃ箱 3段 高さ86cm カラフル 9マス ストッパー付き 子供用 color 38293
¥ 7575
EN FANCE(アンファンス) 恐竜のスツール トリケラトプス カーキ EF-ST09KH
¥ 7557
収納ラック キャスター付き 97606
¥ 7550
落札価格7554円
641 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！