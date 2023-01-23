ワイド テレビボード 大型テレビ台 55インチ 幅150 高さ50 ローボード ラック ガラス扉 引き出し 収納 格子 フラップ扉 配線収納【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品説明

カウンター下に収納できる絵本ラック。絵本棚は表紙が見えるので読みたい絵本がすぐに見つかります。扉内の大きな収納スペースは、おもちゃやお道具箱などの収納に便利。



本体サイズ

[外寸]幅60×奥行34.5×高さ85cm



組立時間(目安)(大人2人)

お客様組立(30分)



キーワード

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