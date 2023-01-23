『ガブリールドロップアウト 胡桃沢 サタニキア マクドウェル 1/7スケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア FC28008【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 05分に出品され03月19日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,554円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ガブリールドロップアウト 胡桃沢 サタニキア マクドウェル 1/7スケール ABS&PVC製 塗装済み完成品フィギュア FC28008
【商品説明】
・(C) UKAMI 2021
・全高：約100mm
・原型制作：宇治川法幹（ドラゴンクラフト)
・彩色：政文慈
・掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。
【サイズ】
高さ : 19.30 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7554円
714 入札履歴
終了
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