『スニーカー 996【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 24分に出品され03月31日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,554円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:72631160

ショップ:New Balance，ニューバランス

ブランド:New Balance，ニューバランス

商品名:996

カテゴリ:シューズ>スニーカー

ブランド品番:WL996CP2，WL996CT2

素材:天然皮革

原産国:Indonesia

カラー:ブラック，ライトグレー

サイズ:22.0cm，22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm，25.0cm，25.5cm

企画ID:1584385，1540129

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ スニーカー

996