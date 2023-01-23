『スニーカー 996【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 24分に出品され03月31日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,554円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:72631160
ショップ:New Balance，ニューバランス
ブランド:New Balance，ニューバランス
商品名:996
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:WL996CP2，WL996CT2
素材:天然皮革
原産国:Indonesia
カラー:ブラック，ライトグレー
サイズ:22.0cm，22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm，25.0cm，25.5cm
企画ID:1584385，1540129
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落札価格7554円
907 入札履歴
終了
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