『アンティコ鉢65型 リッチェル/Richell 鉢 プランター 植木 ガーデニング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 48分に出品され03月28日 12時 48分に終了予定です。即決価格は7,553円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 手彫りのようなレリーフをあしらったテラコッタ調。 大型 丸型 テラコッタ プラスチック 植木鉢 ポット プランター アンティーク