『EKK81025WR3 TOTO 風呂ふた(1650浴槽用・シャッター式)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 28分に出品され03月05日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,553円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TOTO 風呂ふた(1650浴槽用・シャッター式)



【EKK81025WR3】



※納期は、2週間ほどかかります。 商品カテゴリ 建材と住設のShop SZ ヤフー店 アクセサリー DIY、工具 住宅設備 その他の住宅設備

商品コード 033008000028