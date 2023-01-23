『富士見産業 Field to Summit ドームテント200 OFRDT200 ドーム テント 自立式 2-3人用 軽量 コンパクト キャ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 06分に出品され03月26日 02時 06分に終了予定です。即決価格は7,553円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

富士見産業 Field to Summit ドームテント200 OFRDT200 ドーム テント 自立式 2-3人用 軽量 コンパクト キャ



【商品説明】

・ポリエステル(PUコーティング):耐水圧1500mm

・対象シーズン:4シーズン

・本体:約W200×D200×H130ｃｍ

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 27.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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