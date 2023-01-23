『CROWD AUDIO マット加工 ワイヤレス スピーカー ステレオ SP-04 | Bluetooth 5.0 2000mAh リモコン付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 18時 01分に出品され03月05日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,553円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スピーカーアクセサリー

【商品名】

CROWD AUDIO マット加工 ワイヤレス スピーカー ステレオ SP-04 | Bluetooth 5.0 2000mAh リモコン付



【商品説明】

・【Bluetooth】バージョン：Bluetooth標準規格 Ver.5.5 class2 検索デバイス：『SP04』 伝送距離：最大約10m ※使用状況・環境条件により異なることがあります。 使用周波数：2.4GHz帯（2.402GHz～2.480GHz） 対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HSP、HFP

・【スピーカー】型式：2chスピーカー バスレフ型 スピーカー口径：Ф45mm 再生周波数：60Hz～20，000Hz 最大出力：5W×2 インピーダンス：4Ω 【その他】電源：USB電源 2



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。