『MillSO イヤホン 延長コード ステレオオーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ オス-メス 延長用 オーディオケーブル 高【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 20分に出品され03月13日 15時 20分に終了予定です。即決価格は7,552円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MillSO イヤホン 延長コード ステレオオーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ オス-メス 延長用 オーディオケーブル 高
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格7552円
908 入札履歴
終了
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