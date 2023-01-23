MillSO イヤホン 延長コード ステレオオーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ オス-メス 延長用 オーディオケーブル 高【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

MillSO イヤホン 延長コード ステレオオーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ オス-メス 延長用 オーディオケーブル 高



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。



各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。

同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。



現在、当ストアでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全社員リモートワークにて業務を行なっております。

お電話でのお問い合わせにつきましてはご対応しておりません。

数量、容量、納期にご不明な場合は、!のお問合せよりお問合せ下さ