『BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) シーアンカー L【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 04時 08分に出品され04月10日 04時 08分に終了予定です。即決価格は7,552円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) シーアンカー L
【商品説明】
・サイズ：Φ680×1000mm
・素材：厚手のPVCリップストップ生地
・適合艇サイズ：23ft以下
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7552円
542 入札履歴
終了
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