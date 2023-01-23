『BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) シーアンカー L【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 04時 08分に出品され04月10日 04時 08分に終了予定です。即決価格は7,552円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) シーアンカー L



【商品説明】

・サイズ：Φ680×1000mm

・素材：厚手のPVCリップストップ生地

・適合艇サイズ：23ft以下



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。