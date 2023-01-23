『トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション 鉄コレ ナローゲージ80 猫屋線貨物列車 (DB1+ホト1+ホワフ1) 旧塗装セット ジオラマ用品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 21分に出品され03月20日 06時 21分に終了予定です。即決価格は7,551円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション 鉄コレ ナローゲージ80 猫屋線貨物列車 (DB1+ホト1+ホワフ1) 旧塗装セット ジオラマ用品
【商品説明】
・1/80スケール、HOゲージサイズ
・塗装組立済モデル
・鉄道コレクションナローゲージ80 第3弾は機関車+客車・貨車セット!
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7551円
800 入札履歴
終了
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