『ダイナスティ(Dynasty) A-FLOW BLACK LINE ソフトダーツ バレル ファロン3 ファロン・シャーロック モデル 2BA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 31分に出品され03月07日 17時 31分に終了予定です。即決価格は7,551円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイナスティ(Dynasty) A-FLOW BLACK LINE ソフトダーツ バレル ファロン3 ファロン・シャーロック モデル 2BA 全長:52.5mm 01-01-153
【商品説明】
・※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。予め、ご理解・ご了承の上、ご注文下さい。
・「Fallon1」をベースにアウトライン・カットピッチ、カット深さを微調整。
・「Queen of the Palace」ファロン・シャーロック選手のA-FLOWモデル第3弾。
・バレル×1set(3個)｜シャフト×1set(3個)｜チップ×1set(3個)｜フライト×1set(3個)
・材質：95%タングステン ｜単体重量：23.0g｜全長：52.5mm｜最大径：7.2mm｜タイプ：2BA
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7551円
594 入札履歴
終了
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