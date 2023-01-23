『INOOMP 1 Set Fitness Resistance Band Muscle Exercise Rope Workou 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 13分に出品され03月21日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,551円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: INOOMP 1 Set Fitness Resistance Band Muscle Exercise Rope Workout Band Resistance Bands with Handles Stretch Fitness Band Down Workout Rope Exercise Tubes Plastic Portable Elastic Band

ブランド: INOOMP

商品サイズ: 148x11.5cm

高さ: 3cm

横幅: 16cm

奥行: 21cm

重量: 125g

商品番号: J491Y34106608UK

色: Red