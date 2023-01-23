『チャミ 猫爪とぎポール 爪磨き ツメとぎキャットタワー 麻縄巻き 腰掛け椅子 両用 ストレス解消 ハンモック付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 20時 25分に出品され03月27日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,551円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
チャミ 猫爪とぎポール 爪磨き ツメとぎキャットタワー 麻縄巻き 腰掛け椅子 両用 ストレス解消 ハンモック付き
【商品説明】
・サイズ：44*44*29cm クッションサイズ 40*30cm ハンモックサイズ 27*40cm
・健康な爪とぎ：この猫爪とぎの腰掛けは4つの大きい爪とぎポールがあって、猫たちはきっと大喜びます。この猫爪とぎポールすべては丈夫な剣麻縄で作られましたので、長持ちします。
・堅固な設計：この高品猫爪とぎポールは堅固な麻縄を採用して作ったので、安全で実用的なデザイン、1つの健康な方式を提供して子猫に爪を磨きます、同時にソファーやその他の家具を保護できます。
・素材：剣麻+木の板
・関係を深める：この４つの猫爪とぎポールは腰掛け椅子の足になり、整体は腰掛け椅子として使えます、子猫たちと一緒に遊びます。子猫との関係を深めます。
【サイズ】
高さ : 1.80 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7551円
61 入札履歴
終了
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