チャミ 猫爪とぎポール 爪磨き ツメとぎキャットタワー 麻縄巻き 腰掛け椅子 両用 ストレス解消 ハンモック付き【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

チャミ 猫爪とぎポール 爪磨き ツメとぎキャットタワー 麻縄巻き 腰掛け椅子 両用 ストレス解消 ハンモック付き



【商品説明】

・サイズ：44*44*29cm クッションサイズ 40*30cm ハンモックサイズ 27*40cm

・健康な爪とぎ：この猫爪とぎの腰掛けは4つの大きい爪とぎポールがあって、猫たちはきっと大喜びます。この猫爪とぎポールすべては丈夫な剣麻縄で作られましたので、長持ちします。

・堅固な設計：この高品猫爪とぎポールは堅固な麻縄を採用して作ったので、安全で実用的なデザイン、1つの健康な方式を提供して子猫に爪を磨きます、同時にソファーやその他の家具を保護できます。

・素材：剣麻+木の板

・関係を深める：この４つの猫爪とぎポールは腰掛け椅子の足になり、整体は腰掛け椅子として使えます、子猫たちと一緒に遊びます。子猫との関係を深めます。



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。