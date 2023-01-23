『カルカン ハンディ缶 まぐろ キャットフード 160グラム (x 18) (ケース販売)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 18時 25分に出品され03月03日 18時 25分に終了予定です。即決価格は7,551円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カルカン ハンディ缶 まぐろ キャットフード 160グラム (x 18) (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.5×7.5×14.5cm

・本体重量:0.48kg

・猫ちゃんの年齢にあわせたケアを



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 45.60 cm

重量 : 11.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。