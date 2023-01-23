『EPOS ゲーミングヘッドセット ワイヤレス 密閉型 ノイズキャンセリング マイク付き GSP 370 【国内正規品】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 11時 22分に出品され04月02日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック 大 1000231

・・PatternName:単品

・密閉型:究極のパフォーマンスを実現する卓越した遮音性

・ローレイテンシー&ワイヤレス Bluetooth接続

・Windows 10向けEPOS Gaming Suiteを使って、7.1チャンネルのサウンドをカスタマイズ可能

・ノイズキャンセルマイク使用

・対応プラットフォーム:Windows、PS4、Mac