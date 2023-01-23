『UPstore テレビスタンド 19インチ?43インチ対応 壁寄せ ハイタイプ 168cm VESA規格対応 テレビ台 高さ調節 角度調節【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 02時 56分に出品され03月23日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UPstore テレビスタンド 19インチ?43インチ対応 壁寄せ ハイタイプ 168cm VESA規格対応 テレビ台 高さ調節 角度調節
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 113.00 cm
重量 : 4.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
UPstore テレビスタンド 19インチ?43インチ対応 壁寄せ ハイタイプ 168cm VESA規格対応 テレビ台 高さ調節 角度調節
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 113.00 cm
重量 : 4.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりま
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落札価格7550円
159 入札履歴
終了
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