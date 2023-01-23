『デュポン ザバーン防草シート240 グリーン 黒釘セット20入 1×10m【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 35分に出品され03月10日 03時 35分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デュポン ザバーン防草シート240 グリーン 黒釘セット20入 1×10m
【商品説明】
・付属品:黒釘セット20本
・幅:1m、長さ:10m、厚さ:0.64mm
・本体材質:特殊ポリプロピレン、釘材質:スチール、パン材質:ポリエチレン
・耐久:約10年、仕様:強力タイプ
・色:グリーン
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7550円
561 入札履歴
終了
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