『デュポン ザバーン防草シート240 グリーン 黒釘セット20入 1×10m【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 35分に出品され03月10日 03時 35分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デュポン ザバーン防草シート240 グリーン 黒釘セット20入 1×10m



【商品説明】

・付属品:黒釘セット20本

・幅:1m、長さ:10m、厚さ:0.64mm

・本体材質:特殊ポリプロピレン、釘材質:スチール、パン材質:ポリエチレン

・耐久:約10年、仕様:強力タイプ

・色:グリーン



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 3.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。