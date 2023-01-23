『ottostyle.jp 折りたたみソフトクレート ブラウン （約）80cm×58cm×57cm 折りたたみ簡単急な来客時やアウトドアに【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 30分に出品され03月07日 15時 30分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ottostyle.jp 折りたたみソフトクレート ブラウン （約）80cm×58cm×57cm 折りたたみ簡単急な来客時やアウトドアに
【商品説明】
・※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
・※商品は、モニターによって色合いが異なって見える場合があります。
・サイズ：外寸/（約）80cm×58cm×57cm 内寸/（約）77cm×54cm×57cm 折りたたみ時/（約）82cm×60cm×9cm 重量：（約）3.8kg
・参考サイズ：ビーグル ・ 柴犬等 ※参考サイズはあくまで目安です。
・材質：ポリエステル/スチール
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 63.00 cm
奥行 : 83.00 cm
重量 : 4.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7550円
729 入札履歴
終了
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