『懐石 キャットフード レトルト まぐろ白身 かにを添えて 魚介だしゼリー 40g×72個 (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 19時 28分に出品され03月14日 19時 28分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

懐石 キャットフード レトルト まぐろ白身 かにを添えて 魚介だしゼリー 40g×72個 (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.5×0.9×13.0cm

・本体重量:0.04kg



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 23.80 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 3.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。