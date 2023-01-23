『懐石 キャットフード レトルト まぐろ白身 かにを添えて 魚介だしゼリー 40g×72個 (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 19時 28分に出品され03月14日 19時 28分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
懐石 キャットフード レトルト まぐろ白身 かにを添えて 魚介だしゼリー 40g×72個 (ケース販売)
【商品説明】
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.5×0.9×13.0cm
・本体重量:0.04kg
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 3.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7550円
224 入札履歴
終了
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