『リビングアウト(Living Out)プランタースタンド ラティス付き 3段タイプ ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 10時 08分に出品され04月05日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,549円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リビングアウト(Living Out)プランタースタンド ラティス付き 3段タイプ ホワイト



【商品説明】

・サイズ：幅80ｘ奥行60ｘ高さ162（cm）

・セット内容：側板ｘ?， 棚板ｘ?， フェンス・下部ｘ?， フェンス・上部ｘ?， ボルトｘ?・ビスｘ?・Ｌ型レンチｘ?

・フェンス：幅80x高さ50.5cm

・下段高さ：12.5cm、中段高さ：37.5cm、上段高さ：57cm

・商品重量：6.2kg

・材質：本体：スチール（粉体塗装）

・棚板：幅79×奥行20cm

・耐荷重：1段当たり11kg



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 64.00 cm

奥行 : 82.50 cm

重量 : 6.99 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。