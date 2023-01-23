『Ncolor KINOCO OUTDOOR インダストリアル 蚊取り線香 スタンド アイアン レトロ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 32分に出品され03月22日 15時 32分に終了予定です。即決価格は7,549円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】 材質：鉄・真鍮 サイズ：140mm×24mm×90mm 鉄と真鍮で出来たレトロな蚊取り線香スタンドです。 こんなおしゃれな蚊取り線香スタンドはなかなかありません！ キャンプサイトはもちろんのこと、玄関やお部屋に置いて手軽にシックな雰囲気を楽しむことが出来ます。 金属は使い込むごとに更に味わいが出て、キャンプサイトを更にシックに演出します。 蚊取り線香は付属しません。 輸入品のため ...