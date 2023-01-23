『ペルソナ5 12(完全生産限定版) DVD【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 20時 14分に出品され04月25日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,548円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）ペルソナ5 12(完全生産限定版) DVD