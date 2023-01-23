『パナソニック LEDポーチライトLGW80201LE1工事要【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 35分に出品され03月19日 03時 35分に終了予定です。即決価格は7,548円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック LEDポーチライトLGW80201LE1工事要
【商品説明】
・LED(電球色タイプ)1個、2700 K、40000時間(光束維持率70%)
・タイプ : 拡散タイプ
・仕様 : Ra83、40形電球1灯器具相当、密閉型、入力電流(100V時):0.09 A
・仕様 : 密閉型、防雨型、白熱電球40形1灯器具相当、40形
・内蔵、梱包 : LED内蔵、電源ユニット内蔵
・器具光束 : 154 lm、消費効率 : 30.8 lm/W、デザイン分類 : Casual
・寸法 : 幅:122 mm、高:320 mm、出しろ:106 mm
・素材、色 : アクリルカバー : 乳白、アルミダイカスト : プラチナメタリック
【サイズ】
高さ : 14.40 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 39.30 cm
重量 : 1.85 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7548円
208 入札履歴
終了
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