『シマノ(SHIMANO) レインウェア フィッシング DSベーシックスーツ RA-027Q ブラック S 透湿 防水 釣りウェア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 09分に出品され03月22日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,548円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) レインウェア フィッシング DSベーシックスーツ RA-027Q ブラック S 透湿 防水 釣りウェア
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 37.80 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7548円
2 入札履歴
終了
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