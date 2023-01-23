『minimonkey ミニモンキー ミニスリング メッシュ ホワイト MMSM002【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 02時 58分に出品され04月30日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,547円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

minimonkey ミニモンキー ミニスリング メッシュ ホワイト MMSM002



【商品説明】

・バックルタイプ



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ minimonkey

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