『1 and 2 Kings (Hardcover)【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 21時 23分に出品され03月19日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,547円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】704ページ 160*236mm 言語： English 国： アメリカ 1066g ISBN : 9780310211297
決定版 翻訳力錬成テキストブック 英文を一点の曇りなく読み解く / 柴田耕太郎 〔本〕
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落札価格7547円
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