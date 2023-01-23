『JAL/日本航空 JAS MD-90 4号機 ダイキャストモデル 1/200スケール BJE3037【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 23時 44分に出品され04月04日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,547円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 JAL/日本航空 JAS MD-90 4号機 ダイキャストモデル 1/200スケール BJE3037



日本航空(JAL)のMD-90・JAS4号機を1/200スケールで再現しました。 製造国:中国 素材・材質:亜鉛合金 商品サイズ:飛行機:幅16.5×長さ21.5×高さ1.5cm、スタンド:幅6.2×長さ10×高さ12cm 仕様:スケール:1/200簡易組立 付属品:専用スタンド