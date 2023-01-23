『フレコンバッグ 1トン用丸型 UVカット 反転ベルト付き 10枚入り 1100×1100【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 49分に出品され03月26日 05時 49分に終了予定です。即決価格は7,547円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
反転ベルト付きのコンテナバックです。解体工事、土木工事、河川工事、災害、産廃、原料の運搬、ごみ袋等に使用できます。
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落札価格7547円
140 入札履歴
終了
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