『ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ディープブルー 45cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 15分に出品され04月03日 09時 15分に終了予定です。即決価格は7,547円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 画像出典元：「ゼンスイ」より引用



【商品名】

ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ディープブルー 45cm



【ブランド】

ゼンスイ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.3×37.5×2.3cm

・本体重量:137g



【商品カテゴリ】

照明、ライト本体（水槽、アクアリウム用品）



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。