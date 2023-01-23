セイコー セレクション メンズ クオーツ SBTB005 正規品【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品名 セイコー セレクション 腕時計 メンズ ペアウォッチ SBTB005

商品番号 SBTB005

ブランド名 セイコー セレクション

ムーブメント クオーツ

日常生活用防水

電池寿命約3年

精度：平均月差±15秒

風防素材 ハードレックス

ケース素材 ステンレススチール

ケースサイズ 32.8×32.8mm

ケース厚 6.3mm

バンド素材 牛皮革(カーフ)

バンド留金タイプ 美錠

バンド幅 18mm

文字盤カラー ホワイト



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