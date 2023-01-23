『ケルトクロスペンダントネックレス14?Kゴールドオーバースターリングシルバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 21時 19分に出品され05月01日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ケルトクロスペンダントネックレス14?Kゴールドオーバースターリングシルバー ブランド名 Jewel Zone US 商品コメント 商品カテゴリ kikus camera ファッション レディース ネックレス・ペンダント ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ネックレス、ペンダント

商品コード YS0000028530248066

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