『ケルトクロスペンダントネックレス14?Kゴールドオーバースターリングシルバー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 21時 19分に出品され05月01日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ケルトクロスペンダントネックレス14?Kゴールドオーバースターリングシルバー
|ブランド名
|Jewel Zone US
|商品コメント
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商品コード
YS0000028530248066
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落札価格7546円
421 入札履歴
終了
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