『Cherry トラピッチェアメジスト ラフカット ムーンストーン アシンメトリー イヤリング シリコンカバー付き 天然石 パワーストーン A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 17時 54分に出品され04月24日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Cherry トラピッチェアメジスト ラフカット ムーンストーン アシンメトリー イヤリング シリコンカバー付き 天然石 パワーストーン A



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ Cherry

トラピッチェアメジスト

ラフカット

ムーンストーン

アシンメトリー

イヤリング

シリコンカバー付き

天然石

パワーストーン

A