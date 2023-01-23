『シュッツ相対論入門【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 19分に出品され03月27日 10時 19分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本 ISBN:9784621308516 Bernard Schutz／〔著〕 江里口良治／共訳 二間瀬敏史／共訳 出版社:丸善出版 出版年月:2023年11月 サイズ:662P 22cm 理学 ≫ 物理学 [ 相対性 ] 原タイトル：A First Course in General Relativity 原著第3版の翻訳 シユツツ ソウタイロン ニユウモン 登録日:2023/11/16 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。