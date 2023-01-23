M & A法大系 / 森・濱田松本法律事務所 〔本〕【2025年度カレンダ】

商品情報

発売日:2022年12月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:有斐閣 / 発売国:日本 / ISBN:9784641233010 / アーティストキーワード:森・濱田松本法律事務所



内容詳細:確かな理論的基盤×先端実務の核心。近時の立法やソフトローに対応。実務の到達点を示し、さらなる発展を目指す。目次:第１部 総論（Ｍ＆Ａの意義/ Ｍ＆Ａのストラクチャリング/ Ｍ＆Ａのプロセス/ Ｍ＆Ａの内容―契約条件/ Ｍ＆Ａの内容―経済条件 ほか）/ 第２部 各論（Ｍ＆Ａの手法/ 特殊なＭ＆Ａその１―利益相反構造のあるＭ＆Ａ/ 特殊なＭ＆Ａその２―敵対的買収と買収防衛策/ 特殊なＭ＆Ａその３―新興企業（スタートアップ企業）のＭ＆Ａ/ 法的整理・私的整理・国際倒産とＭ＆Ａ ほか）