『中国図書館情報学用語辞典【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 10時 45分に出品され03月25日 10時 45分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784750316536 佐々木敏雄／編著 出版社:明石書店 出版年月:2002年11月 サイズ:663P 22cm 人文 ≫ 図書館・博物館 [ 図書館・博物館学一般 ] チユウゴク トシヨカン ジヨウホウガク ヨウゴ ジテン 登録日:2013/04/06 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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