『中世興福寺の門跡【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 03時 06分に出品され04月15日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784585104438 高山京子／著 出版社:勉誠社 出版年月:2010年02月 サイズ:396，7P 22cm 人文 ≫ 歴史 [ 辞典・事典・年表・資料 ] チユウセイ コウフクジ ノ モンゼキ 登録日:2013/04/05 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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落札価格7546円
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