『残存するイメージ アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 22時 50分に出品され03月13日 22時 50分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本 ISBN:9784409100202 ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン／著 竹内孝宏／訳 水野千依／訳 出版社:人文書院 出版年月:2005年12月 サイズ:770P 22cm 人文 ≫ 歴史 [ 歴史一般 ] 原タイトル：L’image survivante ザンゾン スル イメ-ジ アビ ヴア-ルブルク ニ ヨル ビジユツシ ト ユウレイタチ ノ ジカン 登録日:2013/04/07 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。