『債権譲渡と民法改正 債権譲渡の研究 第5巻【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 00時 25分に出品され04月08日 00時 25分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784335359361 池田真朗／著 出版社:弘文堂 出版年月:2022年11月 サイズ:672P 22cm 法律 ≫ 民法 [ 物権法・財産法・債権法 ] サイケン ジヨウト ト ミンポウ カイセイ サイケン ジヨウト ノ ケンキユウ 登録日:2022/11/29 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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落札価格7546円
560 入札履歴
終了
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